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В Южной Осетии вспомнили павших на фронте из сел Прис и Тбет
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В Южной Осетии вспомнили павших на фронте из сел Прис и Тбет 

Sputnik Южная Осетия 31 минуту назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 9 мая — Sputnik. В день празднования 73-й годовщины Великой Победы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венки к мемориалу жителям села Прис и к памятнику жителям села Тбет, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Анатолий Бибилов почтил память жителей сел Прис и Тбет, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны
Торжественная церемония прошла в рамках празднования Дня Победы в республике, сообщает пресс-служба главы государства.
Память героев также почтили председатель правительства Эрик Пухаев, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, руководитель администрации президента Игорь Козаев и другие официальные лица.
Анатолий Бибилов почтил память жителей сел Прис и Тбет, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны
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