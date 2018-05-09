В Южной Осетии вспомнили павших на фронте из сел Прис и Тбет 

ЦХИНВАЛ, 9 мая — Sputnik. В день празднования 73-й годовщины Великой Победы президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венки к мемориалу жителям села Прис и к памятнику жителям села Тбет, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Анатолий Бибилов почтил память жителей сел Прис и Тбет, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны
Торжественная церемония прошла в рамках празднования Дня Победы в республике, сообщает пресс-служба главы государства.
Память героев также почтили председатель правительства Эрик Пухаев, посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, руководитель администрации президента Игорь Козаев и другие официальные лица.
Анатолий Бибилов почтил память жителей сел Прис и Тбет, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны