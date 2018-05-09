Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Абхазии

СУХУМ, 9 мая. / ТАСС /. Более 1 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Абхазии — Сухуме.

"Ежегодно увеличивается число участников акции «Бессмертный полк» в столице Абхазии. В этом году в иней приняли участие более 1 тыс. потомков бойцов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и ветеранов, скончавшихся уже в мирное время", — рассказал ТАСС представитель сухумской мэрии.

В среду в Абхазии отмечают 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, в годы которой погибли 17,5 тыс. уроженцев республики. Митинги, акции и концерты прошли по всей республике, но основные мероприятия проходили в Сухуме. К памятнику защитникам Кавказа на Сухумской набережной шли люди, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти погибшим в войне. Среди них были ветераны войны, президент Абхазии Рауль Хаджимба

Выступая на митинге, временный поверенный в делах России в Абхазии Юрий Ясносокирский зачитал поздравление главы российского государства Владимира Путина в адрес президента Абхазии Рауля Хаджимбы. «От души поздравляю Вас и всех граждан Абхазии с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая мы отдаем дань глубокого уважения мужеству, самоотверженности и беспримерному подвигу наших отцов и дедов, спасших Родину и все человечество от фашизма», — отмечается в телеграмме Путина.

Президент России выразил уверенность, что «традиции дружбы и взаимовыручки, заложенные старшими поколениями, будут и впредь способствовать укреплению абхазо-российских отношений».

Парад и полевая кухня

После митинга подразделения министерства обороны Абхазии, а также седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте и погрануправления ФСБ России в Абхазии торжественным маршем прошли по набережной. В сквере у памятника была развернута полевая кухня, где все желающие могли отведать солдатской каши, а ветеранов пригласили в палатку, где они вместе с руководителями республики могли поднять фронтовые 100 грамм за Победу.

На набережной играл сводный оркестр министерства обороны Абхазии и российской военной базы, который исполнил попурри из 15 маршей, среди которых как произведения, звучавшие на Параде Победы 9 мая 1945 года, так и современные композиции. Российская военная база также организовала выставку, на которой жители и гости Сухума могли ознакомиться с новейшими образцами оружия и техники российской базы.

Оборона Кавказа

Абхазия сыграла значительную роль в организации обороны Кавказа, сказал президент республики, принимая ветеранов Великой Отечественной войны.

"Абхазия сыграла значительную роль в организации обороны Кавказа. Благодаря усилиям частей 46-й армии, а также местных истребительных батальонов враг был не только остановлен, но и отброшен на исходные рубежи. Впоследствии планы гитлеровских войск по овладению Кавказом были окончательно сорваны", — сказал он.

Хаджимба напомнил, что прошлым летом в высокогорном селе Псху Сухумского района с воинскими почестями предали земле останки 33 красноармейцев, погибших в 1942 году. По мнению президента, поисковые экспедиции должны продолжить.

Президент отметил трудовой подвиг тружеников тыла. По его словам, «все население вело неустанную усердную работу по укреплению тыла и обороноспособности страны». «В экстремальных условиях войны шахтерский город Ткуарчал постоянно снабжал Черноморский флот и предприятия Закавказья углем. Населением Абхазии были собраны значительные денежные средства на строительство танковой колонны, эскадрильи боевых самолетов и торпедных катеров, на территории Абхазии в годы Великой Отечественной войны располагалось 46 военных госпиталей», — сказал Хаджимба.

Из 55 тыс. солдат, ушедших на фронт из Абхазии, 17,5 тыс. погибли, 8 тыс. считаются пропавшими без вести, на сегодняшний день живых участников боевых действий в Абхазии осталось около 30.