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День Победы в Ереване отметили шествием «Бессмертного полка»
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День Победы в Ереване отметили шествием «Бессмертного полка» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Уже третий год подряд в Ереване проводится акция «Бессмертный полк». В том году в ней присоединилось почти четыре тысячи человек, на тысячу человек больше чем в прошлом году.
В акции принимают участие курсанты военных вузов, представители Минобороны страны и армянской церкви, студенты и школьники.
Впервые в акции участвует президент страны Армен Саркисян.
— Сегодня у нас большой праздник: день победы в арцахской освободительной борьбе, героический вклад нашего народа для победы в Великой Отечественной войне — завил он.
Шествие, которое прошло по одной из главных улиц Еревана, возглавили посол России в Армении Иван Волынкин с супругой.
Участники акции несли в руках портреты героев Армении, участников военного конфликта в Арцахе (Нагорном Карабахе), но больше всех было тех, кто нес портреты родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
— У меня дед — Антон Парфирьевич Наденов — погиб 1943 году под Брянском. Уже третий раз участвую в этом мероприятии — прихожу сюда с его портретом, — рассказала корреспонденту «ВМ» жительница Еревана Ирина Григорян. — На этот раз взяла с собой сына моей подруги — Давида. Пусть привыкает ходить на эти мероприятия. КСТАТИ
9 мая жители Армении празднует 9 мая не только победу в Великой Отечественной войне, но и взятие Шуши (города в Нагорном Карабахе) и формирование Армии обороны.
Почти 600 тысяч армян сражались против фашистов. Около 300 тысяч из них погибли в боях. В годы войны 106 армян стали Героями Советского Союза, 26 армян стали полными кавалерами ордена Славы.
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