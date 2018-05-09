Российских дипломатов в Тбилиси полиция заставила снять георгиевские ленты

Сотрудники Секции интересов России Грузии смогли попасть в парк Ваке (парк Победы), где проходят торжества в честь празднования Дня Победы, лишь после того, как сняли прикрепленные к груди георгиевские ленточки, сообщает РИА Новости , ссылаясь на телекомпанию «Рустави 2».

Как сообщается в эфире телекомпании, «у входа в парк патрулируют полицейские, сотрудники Секции интересов России вошли в парк лишь после того, как сняли георгиевские ленточки». Телекомпания распространила видеокадры, на которых видно, как люди снимают георгиевские ленты и при этом спорят с патрульной полицией.

Полицейские также не пустили в парк представителей оппозиционной партии «Единое национальное движение» и движения «Сила в единстве», которые протестуют из-за использования коммунистической символики.

Некоторые присутствующие в парке граждане призывают правоохранителей в рамках действующей в Грузии Хартии свободы «наказать» участников акции «Бессмертный полк».

В Грузии действует Хартия свободы, принятая парламентом страны в 2011 году в виде поправки к конституции, которая запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия. Закон не распространяется на частных лиц, однако запрещает использовать советскую символику на государственном имуществе и имуществе, принадлежащем местным властям, на площадях и улицах, а также в общественных местах.