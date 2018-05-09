В Грузии российских дипломатов заставили снять георгиевские ленточки 

Только после этого сотрудники дипмиссии смогли попасть на торжества в честь Дня Победы, сообщила телекомпания «Рустави 2».
На опубликованных кадрах видно, как люди снимают георгиевские ленты и спорят с патрульной полицией.
Также в парк не смогли попасть представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и движения «Сила в единстве», которые выступают против коммунистической символики.
С 2011 года в Грузии действует закон, который запрещает коммунистическую символику на публичных мероприятиях. Однако закон не распространяется на частных лиц.