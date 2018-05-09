Драки из-за георгиевских ленточек произошли в Грузии

Первый конфликт произошел в парке Ваке в столице страны. Возле могилы Неизвестного солдата члены движения «Социалистическая Грузия» вступили в словесную перепалку с оппозиционной партией «Единое национальное движение». Оппозиционерам не понравилось, что представители «Социалистической Грузии» держали в руках флаги СССР. Члены «Единого национального движения» призвали властей обратить внимание на случившееся, поскольку по закону использование советской символики в стране запрещено.

Сотрудники правоохранительных органов усилили защиту парка Ваке для пресечения возможных конфликтов.

В Батуми на акции «Бессмертных полк» оппозиционеры выступили против людей, пришедших в футболках с советской символикой и с георгиевскими ленточками на груди. Словесная перепалка здесь вылилась в драку. После случившегося местная полиция была мобилизована.

Жители Киева вышли на аналог «Бессмертного полка» — акцию «Никто не забыт, ничто не забыто», держа в руках портреты героев популярной компьютерной игры War of Warcraft. Таким образом митингующие выразили протест против акции памяти павших героев Великой Отечественной войны, которая, по их мнению, является недопустимой в нынешних условиях.