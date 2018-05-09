По Тбилиси прошел «Бессмертный полк» 

В Тбилиси в День Победы прошла акция «Бессмертный полк». Участники шествия с портретами своих героических предков прошли от входа в парк Победы до Вечного огня, где возложили цветы.
Как заявил журналистам лидер «Социалистической Грузии» Валерий Кварацхелия, организаторы «Бессмертного полка» намерены превратить этот день в народный праздник.
«Наше руководство приходит в парк Победы с лицемерным сожалением, они не признают ни Сталина, ни Советский союз, ни социальную систему, ни ветеранов, а мы во все это верим», — заявил Кварацхелия журналистам, слова которого приводит РИА Новости.
В «Бессмертном полку» в Тбилиси приняли участие члены движения «Сталин», представители политических объединений «Коммунисты», а также простые граждане.