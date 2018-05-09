Все для фронта: как нефтяники Азербайджана приближали победу

День Победы приближали и на фронте, и в тылу. Для нужд армии и флота в годы войны работала вся страна — более 400 заводов, фабрик и рудников.

Азербайджанские нефтяники работали круглосуточно. Они производили до 80% топлива всей страны. В 1941 году в Баку добыли рекордное количество нефти — 23,5 млн тонн. Ни до этого, ни после нефтяная промышленность республики не достигала такого показателя.

Трудясь под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!», нефтедобытчики Азербайджана 160 раз получали переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. Специальным указом Президиума Верховного Совета СССР 500 работников нефтяной отрасли Азербайджана были награждены орденами и медалями.

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