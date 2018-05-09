Валиев: ветераны прославили Южную Осетию на полях сражений

Валиев\: ветераны прославили Южную Осетию на полях сражений9 мая мир вспоминает подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. По всему постсоветскому пространству шагает «Бессмертный полк», столицы стран торжественно принимают военные парады, а памятники советским солдатам обрамляются цветочными букетами.

О мероприятиях, проводимых Советом ветеранов в Южной Осетии, рассказал Гайоз Валиев. Также Гайоз Ильич поздравил нашу республику с Днем Победы.

Все подробности — в нашем аудиоматериале.