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В Баку прошла праздничная церемония в честь Дня Победы
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В Баку прошла праздничная церемония в честь Дня Победы 

РИА Новости 2 часа назад
БАКУ, 9 мая — РИА Новости. Торжественная церемония по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне состоялась в среду в Баку, в ней принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
"В Баку 9 мая проходит торжественная церемония по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне. В церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев", — сообщили в пресс-службе.
Возложив венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову, президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев почтил светлую память отважного полководца, мужественных сынов и дочерей Азербайджана, проявивших героизм во Второй мировой войне, миллионов людей, внесших вклад в достижении исторической Победы, отмечается в сообщении.
Глава государства сфотографировался на память с ветеранами Второй мировой войны. Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед верховным главнокомандующим.
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