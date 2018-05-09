В Баку прошла праздничная церемония в честь Дня Победы

"В Баку 9 мая проходит торжественная церемония по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне. В церемонии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев", — сообщили в пресс-службе.

Возложив венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову, президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев почтил светлую память отважного полководца, мужественных сынов и дочерей Азербайджана, проявивших героизм во Второй мировой войне, миллионов людей, внесших вклад в достижении исторической Победы, отмечается в сообщении.

Глава государства сфотографировался на память с ветеранами Второй мировой войны. Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед верховным главнокомандующим.