США недовольны подготовкой Южной Осетии ко Дню Победы

По мнению американской стороны, закрытие пунктов пропуска «совпадают с празднованием Дня Победы в Грузии и ограничивают свободу передвижения граждан, живущих по обе стороны» от границы. В документе также приведены требования американского правительства о немедленном прекращении незаконных задержаний «граждан Грузии де-факто и российскими властями» рядом с границами Абхазии и Южной Осетии.

Ранее Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщал об усилении режима охраны границы с Грузией начиная с субботы. Вечером 7 мая до утра 10 мая все пункты пропуска в связи с мерами безопасности во время праздничных мероприятий. Соответствующее сообщение размещено в Facebook.