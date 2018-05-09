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США недовольны подготовкой Южной Осетии ко Дню Победы
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США недовольны подготовкой Южной Осетии ко Дню Победы 

News.ru 1 час назад
Вашингтон недоволен закрытием пропускных пунктов на границе Грузии с Южной Осетией во время праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепартамента.
По мнению американской стороны, закрытие пунктов пропуска «совпадают с празднованием Дня Победы в Грузии и ограничивают свободу передвижения граждан, живущих по обе стороны» от границы. В документе также приведены требования американского правительства о немедленном прекращении незаконных задержаний «граждан Грузии де-факто и российскими властями» рядом с границами Абхазии и Южной Осетии.
Ранее Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщал об усилении режима охраны границы с Грузией начиная с субботы. Вечером 7 мая до утра 10 мая все пункты пропуска в связи с мерами безопасности во время праздничных мероприятий. Соответствующее сообщение размещено в Facebook.
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