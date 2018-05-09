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США обеспокоены закрытием КПП на границе Южной Осетии и Грузии
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США обеспокоены закрытием КПП на границе Южной Осетии и Грузии 

РИА Новости 45 минут назад
ВАШИНГТОН, 9 мая — РИА Новости. США обеспокоены закрытием КПП на границе Южной Осетии и Грузии, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Эти закрытия совпали с празднованием в Грузии Дня победы и ограничивают свободу передвижения для жителей по обеим сторонам административной пограничной линии", — сказала Науэрт.
Она также призвала «немедленно прекратить продолжающиеся незаконные задержания грузинских граждан» в Южной Осетии и Абхазии, не уточнив, о каких именно задержаниях идет речь.
Комитет Госбезопасности Южной Осетии в субботу в на своей странице в Fаcebook сообщил, что с 20.00 7 мая до 8.00 10 мая 2018 года планируется закрыть пункты пропуска на границе с Грузией в связи с тем, что грузинская сторона намеревалась 5-6 мая провести религиозные мероприятия в югоосетинской приграничной зоне, на кладбище, расположенном в окрестностях села Адзисар Цхинвальского района. В руководстве республики назвали неприемлемым нарушения югоосетинской государственной границы и проведения в Южной Осетии жителями Грузии акций, не санкционированных органами власти республики.
В августе 2008 года Южная Осетия объявила о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. Тбилиси отказывается признавать независимость республики.
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