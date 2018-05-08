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Потомок участника ВОВ рассказал о боевых заслугах своего деда
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Потомок участника ВОВ рассказал о боевых заслугах своего деда 

Sputnik Грузия 2 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
В ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik потомки героев ВОВ накануне празднования Дня Победы над фашизмом 9 мая делились воспоминаниями о своих предках. Смотрите на видео, что рассказал представитель Грузии
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