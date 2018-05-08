Стену Славы героев войны и труда открыли в Северной Осетии 

В здании правительства Северной Осетии открыли Стену Славы, на которой написаны имена героев Советского Союза, Социалистического Труда, героев России и героев Труда РФ, а также полных кавалеров Ордена Славы, родившихся на территории республики.
Стена Славы представляет собой мемориальную плиту, на которой выбиты имена героев, сообщает ТАСС.
«Сделали мы это для того, чтобы наши младшие никогда не забывали об этих людях, чтобы они являлись для всех нас примером служения своей малой Родине, примером служения всей стране», — сказал на церемонии открытия мемориального объекта глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.