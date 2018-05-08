Автопоезд «Память»: в Грузии состоялся автопробег по местам боевой славы 

Союз российских соотечественников «Отчизна» организовал поездку ветеранов ВОВ и членов их семей по местам боевой славы в Восточной Грузии. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходила акция
Участники акции «Автопоезд „Память“ по традиции посетили мемориалы на Кукийском и Петропавловском кладбищах в Тбилиси, где находятся захоронения погибших в годы войны, возложили цветы к мемориалу павшим в поселке Патардзеули и побывали у памятника „Отец солдата“ в городе Гурджаани.
Акция „Автопоезд „Память“ в Грузии состоялась уже в восьмой раз. Она проходит при поддержке Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии.