Пашинян заявил о поддержке Нагорного Карабаха

Пашинян заявил о безоговорочной поддержке Нагорного Карабаха

Как ранее сообщали СМИ, Пашинян прибыл в Нагорный Карабах 9 мая.

"Хочу выразить полную и безоговорочную поддержку. Мы будем продолжать процесс урегулирования на основе права Арцаха (самоназвание Карабаха. — "Газета.Ru") на самоопределение. Однако считаю, что процесс урегулирования будет неполный без участия Арцаха", — сказал Пашинян.

По его словам, Армения выступает за исключительно мирное урегулирование проблемы.

"Нужно также использовать потенциал диаспоры для активизации международного признания Карабаху", — добавил армянский премьер.