Пашинян заявил о поддержке Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху. Об этом он сказал на встрече с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном, передает РИА "Новости".
Как ранее сообщали СМИ, Пашинян прибыл в Нагорный Карабах 9 мая.
"Хочу выразить полную и безоговорочную поддержку. Мы будем продолжать процесс урегулирования на основе права Арцаха (самоназвание Карабаха. — "Газета.Ru") на самоопределение. Однако считаю, что процесс урегулирования будет неполный без участия Арцаха", — сказал Пашинян.
По его словам, Армения выступает за исключительно мирное урегулирование проблемы.
"Нужно также использовать потенциал диаспоры для активизации международного признания Карабаху", — добавил армянский премьер.
Ранее в Баку назвали заявления Пашиняна по Карабаху "первичной наивностью".