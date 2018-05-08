Пашинян ищет защиты у Путина

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян избран премьер-министром и получил фактическую власть в стране. Уличное противостояние со старой властью закончилось, вроде бы, победой народа. Армения вошла в новый этап своей истории.

Пашинян своего добился — избрали премьером именно его, никакой другой кандидатуры он не признавал и не скрывал этого момента. Конституционная реформа, проведенная недавно в стране, задумывалась Сержем Саргсяном как маневр, который позволял бы ему остаться у власти и по истечении двух законных сроков на посту президента. Однако, и тут большинство наблюдателей единодушны — армянам до такой степени надоела старая вороватая власть, что они просто не захотели терпеть дальше.

Однако закончатся сейчас победные танцы и праздничные фейерверки, эйфория постепенно спадет, а новой власти придется решать целый букет внутренних и внешних проблем. Как заметил известный армянский аналитик Рачья Арзуманян, «это только начало революции, сама революция еще впереди».

Global Look Press/ ZUMAPRESS.com/Ghazaryan Source

Республиканская партия Армении, которая на протяжении длительного времени находилась у власти, вынуждена была часть голосов своих депутатов отдать Пашиняну. Но ровно столько, чтобы он при повторном голосовании получил пост премьера. При первом голосовании его поддержали только 49 парламентариев при необходимых 53. Сейчас он получил 59 голосов, но 42 все равно против. Лидер республиканцев накануне открыто заявил, что 11 членов фракции проголосуют за него. В случае вторичного провала кандидатуры Пашиняна, по конституции, президент Армении должен был распустить парламент. Сейчас такой угрозы нет.

А это значит, что большинство сохраняется все за той же Республиканской партией, хотя теперь она уже становится оппозицией. Те ее члены, которые сегодня проголосовали за Никола Пашиняна, вовсе не обязательно будут поддерживать следующие его начинания. Пашиняну, по всей видимости, придется сталкиваться с сопротивлением республиканцев практически по любому вопросу — вряд ли они вот так легко простят ему, что их вынудили однажды уступить власть.

Global Look Press/ ZUMAPRESS.com/Ronen Tivony

Поэтому наблюдатели и отмечают, что победа на первом этапе была чрезвычайно легкой, теперь сопротивление будет только расти и каждый этап придется преодолевать с большим трудом. Тот же Рачья Арзуманян считает, что выиграно пока только сражение, но никак не война. «Сейчас появляются новые, принципы и законы ведения боевых действий на которых более сложны. Да и противники более опытные и хищные», — пишет влиятельный армянский аналитик.