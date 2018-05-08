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Волошин: Армяне явно извлекли уроки из украинского Майдана
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Волошин: Армяне явно извлекли уроки из украинского Майдана 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: Украина.ру
Произошедшие в Армении события — явное свидетельство извлечённых из украинской трагедии уроков. И потому в определенном смысле предмет зависти: оказалось, что можно мирно делиться властью и мирно ее брать, что можно находить точки соприкосновения в политике на российском и западном направлениях, что мир и стабильность в обществе должны быть превалирующей ценностью над мечтами о рывке неизвестно куда.
Причин разительных отличий в развязке двух «майданов» великое множество. Все же мы очень разные страны. Но для меня важнее всего то, что в Армении одна часть страны не пыталась навязать своё видение мира другой. Да, на берегах Севана и нет в принципе этих двух частей. А у нас есть. И умные люди должны были понимать, что это априори делает любую «победу» прологом к трагедии. Столь хрупкая конструкция требует даже большой осторожности и сдержанности, чем проявили армяне. Мы принципиально нерывковая страна: перегрузки невыносимы для слишком многих. Надеюсь, выборы-2019 пройдут с пониманием этого.
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