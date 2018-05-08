Леонтьев не намерен отказываться от своей позиции по армянскому вопросу после критики Кремля

«Я свою позицию высказал, людям вменяемым и адекватным в Армении она понятна и в объяснении не нуждается. Жёсткая позиция, обидная, может быть, но когда с народом происходит горе, он обижается, когда ему это горе тыкают в лицо. А с невменяемыми разговаривать не о чем — с людьми, которые монтируют дурацкие ролики какие-то, абсолютно фейковые, искажающие всё. Ну зачем с ними общаться. Они разжигают себя либо из психиатрических побуждений, либо из политических. Я не вижу смысла в продолжении этой дискуссии. Я ответил им письменно по пунктам, в пяти пунктах».

Вице-президент «Роснефти» пояснил, что как журналист имеет право высказывать точку зрения, не совпадающую с официальной дипломатической линией государства.

«Я еще раз хочу подчеркнуть: оставьте в покое компанию «Роснефть». Я выступаю давно уже на этом радио, и мои оценки журналистские никакого отношения не имеют. Если меня полностью идентифицируют с компанией, я вынужден будут прекратить просто. Это моя частная позиция, никакого отношения к компании не имеющая. Это важно. А то спекуляции уже политические появились на эту тему. Кремль, а также ведомства дипломатические, они придерживаются своей линии, обязаны её придерживаться. Но в стране должны быть люди, которые имеют право сформулировать точку зрения, которая не является политкорректной».