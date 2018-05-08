Леонтьев не намерен отказываться от своей позиции по армянскому вопросу после критики Кремля 

Сам Леонтьев сообщил радиостанции «Говорит Москва», что не намерен развивать дискуссию дальше.
«Я свою позицию высказал, людям вменяемым и адекватным в Армении она понятна и в объяснении не нуждается. Жёсткая позиция, обидная, может быть, но когда с народом происходит горе, он обижается, когда ему это горе тыкают в лицо. А с невменяемыми разговаривать не о чем — с людьми, которые монтируют дурацкие ролики какие-то, абсолютно фейковые, искажающие всё. Ну зачем с ними общаться. Они разжигают себя либо из психиатрических побуждений, либо из политических. Я не вижу смысла в продолжении этой дискуссии. Я ответил им письменно по пунктам, в пяти пунктах».
Вице-президент «Роснефти» пояснил, что как журналист имеет право высказывать точку зрения, не совпадающую с официальной дипломатической линией государства.
«Я еще раз хочу подчеркнуть: оставьте в покое компанию «Роснефть». Я выступаю давно уже на этом радио, и мои оценки журналистские никакого отношения не имеют. Если меня полностью идентифицируют с компанией, я вынужден будут прекратить просто. Это моя частная позиция, никакого отношения к компании не имеющая. Это важно. А то спекуляции уже политические появились на эту тему. Кремль, а также ведомства дипломатические, они придерживаются своей линии, обязаны её придерживаться. Но в стране должны быть люди, которые имеют право сформулировать точку зрения, которая не является политкорректной».
Скандал с представителями Армении разгорелся после выступления Михаила Леонтьева и Михаила Юрьева в эфире программы «Главтема» на радио «Комсомольская правда». В союзе армян России возмутились из-за резких высказываний ведущих о политической ситуации в Ереване. В интервью «Говорит Москва» Леонтьев ещё раз подчеркнул, что не имел цели оскорбить армянское сообщество. «Я с огромной симпатией отношусь к армянскому народу и к армянскому государству. Я считаю их историческими союзниками и братьями во Христе. И поэтому я имею право говорить им правду. Я не полемизировал с деятелями Майдана и постмайдана. Потому что с ними должен полемизировать автомат Калашникова. Это совершенно другая история пока, к счастью. Поэтому я считаю, что эти люди имеют право услышать правду — это знак уважения». При этом, не смотря на попытку ведущих программы объясниться, Союз армян России направил заявление в генпрокуратуру с требованием дать правовую оценку «беспардонным и циничным высказываниями, прозвучавшими в адрес Армении и армян» в эфире 26 апреля.