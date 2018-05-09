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К монументу погибшим в гражданскую войну в Испании советским добровольцам возложили венки
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К монументу погибшим в гражданскую войну в Испании советским добровольцам возложили венки 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МАДРИД 9 мая /ТАСС/. Дипломаты посольства России, главы и представители дипмиссий стран СНГ возложили в среду в Мадриде венки к монументу советским добровольцам, погибшим во время гражданской войны в Испании (1936-1939).
Церемония состоялась на кладбище Фуэнкарраль. Среди участников акта были посол Азербайджана, а также временные поверенные посольств Армении, Белоруссии, Узбекистана и представители от Казахстана. Глава российского диппредставительства Юрий Корчагин прочел стихотворение «У огня» Константина Симонова.
В преддверии дня Победы дипломаты РФ и сотрудники военного атташата также посетили город Санта-Крус-де-ла-Сарса (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча), где вместе с представителями местных властей и испанских ВС возложили венок к монументу советским военным летчикам-добровольцам, погибшим в Испании в годы гражданской войны.
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