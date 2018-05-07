Премьерские амбиции Пашиняна подвисли в воздухе

Попавшая в широкую опалу все еще правящая Республиканская партия неожиданно пока «подвесила» премьерские амбиции Никола Пашиняна, поставила их на паузу.

Изначально предполагалось, что в активе уличного трибуна уже есть 47 депутатских голосов из необходимых 53-х, поскольку его обещали поддержать три фракции армянского парламента — «Елк» самого Пашиняна, «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн». Оставалось просто добрать еще 6 голосов из числа республиканцев, расколов их фракцию давлением или иными соблазнами.

Однако, что называется, не срослось. Республиканская фракция, которая заявила, что не собирается выдвигать собственного претендента в премьеры, солидарно проголосовала против кандидатуре Пашиняна.

Фактически ему продемонстрировали разницу между политикой улицы и политикой ответственной. Надо сказать, что для такого шага надо обладать немалым хладнокровием, учитывая, что провал первой попытки Пашиняна прийти к власти под давлением толпы вызовет новый прилив уличной активности. И, тем не менее, вполне официально против его кандидатуры республиканцы проголосовали, сославшись на его некомпетентность.

Ведь накануне голосования состоялась их встреча с кандидатом «от площадей и улиц», превратившаяся для Пашиняна в крайне неприятный экзамен. Вопросы к нему следовали один за другим. Вы хотите увеличить военные расходы? А как? За счет чего? На митингах вы обещали сохранить стратегический союз с Россией ? А как же раньше вы считали Евразийский экономический союз и ОДКБ фикцией и полагали, что Армения вошла в них под принуждением? Так, какая же ваша реальная позиция в этом вопросе?

И, судя по всему, Пашинян, умеющий, подобно прирожденным уличным вождям, заводить толпу обещаниями скорого всеобщего благополучия, на конкретные вопросы ничего толком ответить не мог. И действительно хорошо, как он, ратовать за многополярность внешней политики Армении и обещать активно дружить и с Россией, и с США , и с Ираном , и с Европейским союзом . Но вот как технически объединить все эти направления да еще так, чтобы армянские обязательства сторонам не противоречили бы друг другу, серьезный вопрос, который одними лозунгами не объяснить.

Понятно, что сейчас Пашинян форсирует уличные протесты. Перекроет с толпой железнодорожные пути и дорогу в аэропорт, что куда проще, чем сформулировать жизнеспособную правительственную программу.

Но если восьмого мая на новом заседании парламента он опять не соберет нужные 53 голоса, парламент будет распущен и в течение сорока дней в стране проведут новые парламентские выборы. А такой поворот не очень устраивает Пашиняна, поскольку уличные протесты все равно пойдут на спад. А его неминуемо втянут в предвыборные дебаты, в ходе которых ему зададут немало неприятных вопросов по существу.

Похоже, в Армении все только начинается.