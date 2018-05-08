Глава Минобороны Армении подал в отставку

Руководитель министерства обороны Армении Виген Саркисян объявил о своем уходе с должности. Об этом исполняющий обязанности министра заявил во вторник в своем обращении к личному составу вооруженных сил, ветеранам и общественности.
"Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии, — сказал Саркисян. — Так правильно. Министр — должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников". Он заверил, что продолжит свое служение народу в ином статусе.