Ещё
Глава Минобороны Армении подал в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава минобороны Армении объявил о своей отставке 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Руководитель министерства обороны Армении Виген Саркисян объявил о своем уходе с должности. Об этом исполняющий обязанности министра заявил во вторник в своем обращении к личному составу вооруженных сил, ветеранам и общественности.
"Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии, — сказал Саркисян. — Так правильно. Министр — должностное лицо политическое, и его работа эффективна лишь в составе команды единомышленников". Он заверил, что продолжит свое служение народу в ином статусе.
ТАСС: последние новости
Президент Грузии заявил о необходимости вести политику стратегического терпения с Россией Церемония объявления лучших тяжелоатлетов мира 2017 года прошла в Тбилиси Россиянин Угуев стал вторым на чемпионате Европы по борьбе в весе до 57 кг
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня40
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»144
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»532
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово421
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян45
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение