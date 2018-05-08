Ещё
В Азербайджане заявили о безрезультатности усилий ОБСЕ по Карабаху
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане заявили о безрезультатности усилий ОБСЕ по Карабаху 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 8 мая — РИА Новости. Первый вице-спикер парламента Азербайджана Зияфят Аскеров заявил, что усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.
"Усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дают результатов, так как нет желания их добиваться", — сказал Аскеров в рамках второй сессии XV заседания Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.
По его словам, Минская группа ничего не делает для урегулирования конфликта.
"Сопредседатели лишь посещают Азербайджан и Армению, однако безрезультатно", — сказал вице-спикер. Аскеров считает, что к решению нагорно-карабахского конфликта следует подходить с точки зрения международного права.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
РИА Новости: последние новости
В Грузии назвали "политику стратегического терпения" в отношении РФ верной Оппозиционеры блокировали дороги на акции гражданского неповиновения в Ереване В Ереване оппозиционеры перекрыли проезд к центрально площади города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП40
Астролог предсказал победу Путина и пожалел36
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1038
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»326
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика33
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение