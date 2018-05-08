Грузия подаст иск против России в ЕСПЧ по делу погибшего в Южной Осетии грузина

«Процесс подготовки иска был начат еще в тот период, когда власти Грузии делали все возможное, добиваясь выдачи останков Татунашвили», — сказала Цулукиани.

Подготовка иска завершится в самые кратчайшие сроки, сообщила она.

«Ответчиком по этому делу, конечно же, будет Российская Федерация », — заявила Теа Цулукиани.

Южная Осетия утверждает, что Арчил Татунашвили погиб при попытке побега — он был задержан вместе с еще двумя грузинами. Грузия возлагает ответственность за случившееся на Россию, которая, как утверждают в Тбилиси, «оккупировала Абхазию и Южную Осетию» и осуществляет там полномасштабный контроль.

Тело Татунашвили было выдано Грузии в марте, спустя почти месяц после кончины.

Четыре года назад Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Грузии, постановив, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека при депортации грузинских граждан в 2006 году.