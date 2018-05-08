Ещё
Грузия подаст иск против России в ЕСПЧ по делу погибшего в Южной Осетии грузина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия подаст иск против России в ЕСПЧ по делу погибшего в Южной Осетии грузина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министерство юстиции Грузии по согласованию с правительством страны подаст иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге по делу грузина Арчила Татунашвили, погибшего в Южной Осетии в феврале этого года, заявила глава Минюста Теа Цулукиани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Процесс подготовки иска был начат еще в тот период, когда власти Грузии делали все возможное, добиваясь выдачи останков Татунашвили», — сказала Цулукиани.
Подготовка иска завершится в самые кратчайшие сроки, сообщила она.
«Ответчиком по этому делу, конечно же, будет Российская Федерация», — заявила Теа Цулукиани.
Южная Осетия утверждает, что Арчил Татунашвили погиб при попытке побега — он был задержан вместе с еще двумя грузинами. Грузия возлагает ответственность за случившееся на Россию, которая, как утверждают в Тбилиси, «оккупировала Абхазию и Южную Осетию» и осуществляет там полномасштабный контроль.
Тело Татунашвили было выдано Грузии в марте, спустя почти месяц после кончины.
Четыре года назад Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Грузии, постановив, что Россия нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека при депортации грузинских граждан в 2006 году.
Кроме того, Грузия судится с Россией в Страсбурге и Гааге еще по нескольким делам, которые касаются войны 2008 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пашинян собрал подписи для выдвижения в премьер-министры Армении В Армении остановилось движение по железной дороге Грузинская оппозиция потребовала законодательно запретить «российскую пропаганду»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК600
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом386
Главным событием для рубля станет 12 мая33
Медведева отказались поддержать1382
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение