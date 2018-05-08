Азербайджан, Израиль, Белоруссия и Армения выступят в первом полуфинале «Евровидения» 

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Президент Грузии заявил о необходимости вести политику стратегического терпения с Россией

Пашинян: рок-музыкант Серж Танкян приедет в Ереван 7 мая

Церемония объявления лучших тяжелоатлетов мира 2017 года прошла в Тбилиси