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Азербайджан, Израиль, Белоруссия и Армения выступят в первом полуфинале «Евровидения»
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Азербайджан, Израиль, Белоруссия и Армения выступят в первом полуфинале «Евровидения» 

ТАСС 2 часа назад
ЛИССАБОН, 8 мая. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение» состоится во вторник на арене Altice в Лиссабоне. За 10 путевок в финал будут бороться 19 стран, сообщили в пресс-службе конкурса.
Открыть испытания предстоит певице Aisel из Азербайджана. Согласно жеребьевке, в этот вечер также выступят представители Исландии, Албании, Бельгии, Чехии, Литвы, Израиля, Белоруссии, Эстонии, Болгарии, Македонии, Хорватии, Австрии, Греции, Финляндии, Армении, Швейцарии, Ирландии и Кипра. Также свои номера представят Португалия, Испания и Великобритания. Они автоматически проходят в финал: первая на правах страны — хозяйки конкурса, другие — как основатели «Евровидения».
В России шоу будет транслировать Первый канал, эфир начнется в 23:30 мск. Однако российские зрители не смогут повлиять на исход полуфинала: проголосовать смогут только жители стран — участниц концерта.
Представительница России на конкурсе Юлия Самойлова выступит с песней «I Won't Break» во втором полуфинале 10 мая. Финал «Евровидения» состоится 12 мая.
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