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Известны победители конкурса-фестиваля «Московская весна A Cappella»
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Известны победители конкурса-фестиваля «Московская весна A Cappella» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Гран-при, сумма которого составила 6,2 миллиона рублей, достался американской группе «Six Appeal», общий призовой фонд составил 20 миллионов рублей. В конкурсе-фестивале в этом году приняли участие 184 исполнителя — как из России, так и из других стран мира, в том числе Великобритании, Франции, Германии, Италии, США, Израиля, Латвии, Грузии, Казахстана, Южной Кореи. География конкурса с каждым годом расширяется. Всего на конкурс было подано 250 заявок. Жюри, определявшее победителей, состояло из российских и зарубежных журналистов, преподавателей вокала, продюсеров, исполнителей. Москвичи и гости столицы в рамках фестиваля увидели 1400 выступлений. За понравившееся выступление можно было проголосовать в интернете. В интернет-голосовании поучаствовали 77 тысяч человек.
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