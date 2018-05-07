В Азербайджане создал оргкомитет из-за проведения в Баку финала Лиги Европы-2019 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку финального матча Лиги Европы-2019. В состав подразделения войдут 23 человека.
— Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2019 году финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА, — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу президента. — Председателем Оргкомитета назначен первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместителем председателя — президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, руководитель оперативной работы по проведению в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА — Ровнаг Абдуллаев. В Организационный комитет входят 23 члена.