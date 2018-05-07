Ещё
В Азербайджане создал оргкомитет из-за проведения в Баку финала Лиги Европы-2019
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Азербайджане создал оргкомитет из-за проведения в Баку финала Лиги Европы-2019 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку финального матча Лиги Европы-2019. В состав подразделения войдут 23 человека.
— Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в Баку в 2019 году финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА, — цитирует «Р-Спорт» пресс-службу президента. — Председателем Оргкомитета назначен первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместителем председателя — президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, руководитель оперативной работы по проведению в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА — Ровнаг Абдуллаев. В Организационный комитет входят 23 члена.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сурков стал трехкратным чемпионом Европы по борьбе "СКАНДАЛ "ЧАМАРТИНА". САМОЕ ДИКОЕ КЛАСИКО В ИСТОРИИ "Эх, испортил песню, дурак!"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии разбился российский вертолет268
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом231
В США рассчитали летальный ядерный удар России48
Медведева отказались поддержать1026
США делают шаг для подготовки к войне в Европе143
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение