А был ли эксперт? Или почему бывший глава центра по интеграции Грузии в НАТО защищает американскую военную лабораторию

А был ли эксперт? Или почему бывший глава центра по интеграции Грузии НАТО защищает американскую военную лабораториюВ последнее время в адрес нашей группы, ведущей журналистское расследование деятельности центра Лугара в Грузии, поступило много вопросов от самых разных людей. Начиная от саркастичных блогеров, поймавших, простите за сленг, хайп на данной теме (спасибо, т.к. благодаря вам увеличилось число людей, узнавших об этой проблеме), и завершая отдельными комментаторами, которым хотим ответить более развернуто. А именно, задать несколько вопросов экспертам, давшим свою оценку нашему расследованию, с грузинской стороны в статье «Биологическое оружие по-дагестански», вышедшей на новостном ресурсе службы Радио Свобода «Кавказ. Реалии» https://www.kavkazr.com/a/biologicheskoe-oruzhie-po-dagestanski/29133089.html. Надеемся, эти ответы помогут пролить свет на работу вышеуказанной лаборатории.

В экспертном сообществе не принято делать голословные обвинения, скрываясь за псевдонимами. В связи с этим хотелось бы узнать имя и квалификацию «эксперта», обвинившего нас в распространении антигрузинской пропаганды под умыслом российско-имперских настроений. Потому как в раскрываемом нами материале как раз и приводятся обоснования и факты деятельности не грузинской стороны, а американских ученых, действующих на их территории под дипломатическим прикрытием и не подотчетных грузинскому правительству.

Ряд вопросов хотелось бы задать еще одному участнику диалога, бывшему главе национального информационного центра по интеграции в НАТО, известному грузинскому эксперту по вопросам безопасности Торнике Шарашенидзе. Человеку, в силу занимаемых им в прошлом государственных должностей, безусловно, обладающему достаточным объемом информации. И по межгосударственным программам, в том числе.

Из заявления господина Шарашенидзе можно сделать вывод, что все значимые социальные и общественные процессы в Грузии находятся под пристальным и неусыпным контролем сильных неправительственных организаций. Раз уж на территории государства находятся специалисты из американского военного подразделения USAMRU-G, без видимых причин обладающие дипломатическим иммунитетом и базирующиеся на территории, куда грузинскому персоналу вход запрещен, наверняка, есть результаты инспектирования данного объекта вышеуказанными общественными организациями. Хотелось бы узнать, где можно ознакомиться с публикациями по итогам этих контрольных посещений? Потому как, судя по риторике господина Шарашенидзе, грузинское правительство полностью контролирует территорию де-факто суверенной Грузии и все иностранные военные базы, в частности. А лаборатория Лугара, судя по документам, является не чем иным, как военным объектом, построенным на деньги министерства обороны США

Также интересует вопрос, если, как утверждает господин Шарашенидзе, «центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара был закрыт, а все его имущество было передано „Национальному центру контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии“, то в чье введение передали американских сотрудников военного подразделения USAMRU-G? Так как, согласно следующим лотам, размещенным на сайте госзакупок США , финансирование „Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии“ осуществляется Пентагоном и по сей день:

— https://govtribe.com/contract/award/w81xwh18p0011,

— https://govtribe.com/contract/award/w81xwh18c0301,

— https://govtribe.com/contract/award/w81xwh18c0302,

— https://govtribe.com/contract/award/w81xwh17p0094.

Данная схема финансирования „Pentagon-NCDC“ странным образом напоминает обычную схему прикрытия вливания денег в секретную деятельность, когда денежные транши прогоняют через цепочку посредников. Неужели в данном случае посредником выступает официальная правительственная организация?!

Однако, если данный вопрос все же заставит нашего оппонента „изрядно напрячься, чтобы комментировать серьезно эту глупость“, надеемся следующие вопросы смогут донести нашу крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией:

Почему правительственный центр по контролю за заболеваниями в Грузии удалил из публичного доступа следующую информацию по вакцинам против сибирской язвы: http://www.ncdc.ge/Category/Article/2874 сразу же после выхода статьи: „Оружие массового поражения Америки: Внутри глобальной индустрии биотопов Пентагона“ http://21stcenturywire.com/2018/01/21/wmd-america-inside-pentagons-global-bioweapons-industry/.

В вышеуказанной статье задаются вопросы по данному графику, также подтверждаемые статьей „Изменение политики вакцинации скота изменяет эпидемиологию сибирской язвы человека, Грузия, 2000-2013 гг. “ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X17313348.

Хотелось бы услышать комментарий эксперта по материалу из официального доклада НАТО SFP 984208 „Многозадачное исследование иммунного ответа человека на сибирскую язву, направленное на разработку более эффективных вакцин“: https://21wire.tv/wp-content/uploads/2018/01/36-RRRR.jpg.

Является ли простым совпадением начало изучения последовательности геномов советского/российского штамма вакцины против антрацита 55-VNIIVViM, финансируемой Совместной программой по биологическому взаимодействию Агентства США по уменьшению угрозы США, проводимой Metabiota http://genomea.asm.org/content/4/6/e01401-16.full, и исследования, представленные в материале „Отчет о возможностях. 2012. Центр испытаний в западной пустыне“ http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a559993.pdf, результаты которой были опубликованы сразу же после начала эпидемии сибирской язвы в Грузии. Данный всплеск был вызван искусственно, судя, опять же, по материалам, представленным в уже называемой нами статье „Изменение политики вакцинации скота изменяет эпидемиологию сибирской язвы человека. Грузия. 2000-2013 гг. “: https://21wire.tv/wp-content/uploads/2018/01/36-RRRR.jpg.

Почему с сайта NCDC была удалена следующая информация по количеству заболеваний людьми геморрагической лихорадкой Крым-Конго в 2009-2014 гг. : https://21wire.tv/wp-content/uploads/2018/01/39-CHART-fatalities.jpg?

Для чего в перечне требований к сотрудникам лаборатории Лугара подготовленных Министерством обороны США п.36, а именно, „разрешение на доступ к секретной информации“, (http://21stcenturywire.com/wp-content/uploads/2018/01/4-R.png)?

Есть что скрывать?

P. S. Ссылка для тех, кто не читал нашу первую статью http://www.dag.aif.ru/society/dagestan_pod_ugrozoy_biologicheskoy_oruzhiya