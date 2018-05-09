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Ху из премьер Пашинян
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Ху из премьер Пашинян 

Ридус 9 мая 2018
Фото: Вестник Кавказа
Признаться, я вздохнул с облегчением: Никол Пашинян стал премьер-министром, а значит, армянский политический кризис 2018 года позади. Ждем следующих. А они обязательно будут.
Не хочу никого ни в чем убеждать или разубеждать — нет настроения. Оно у меня, на самом деле, очень даже неплохое, почти как у революционно настроенных армян, которые убеждены, что их фаворит пришел первым.
Подозреваю, что они, как и свидомые украинцы, в ближайшие годы будут подбадривать себя всякими странными аргументами. Например, тем, что кратное повышение тарифов на ЖКХ и здравоохранение — это прекрасно и свидетельствует о подлинной независимости.
Накануне Никол Пашинян объявил, что жизнь в стране во время его премьерства радикально улучшится:
В Армении не будет привилегированных — и все, результаты выборов не будут фальсифицироваться, избирателям не будут раздаваться взятки — и все, экономических монополий не будет, каждый будет заниматься своим бизнесом — и все, права человека будут защищены — и все, власть не будет средством зарабатывания денег — и все, в стране будет искоренена коррупция — и все, установится верховенство закона — и все.
Судя по всему, Армения станет второй страной в мире, где решены все проблемы. Первой, конечно, была Украина.
Миллионы гастарбайтеров, разбежавшиеся на запад и восток, а также завораживающий баритон на «пленках Онищенко» не дадут соврать.
Я совсем не против революционной эйфории на постсоветском пространстве. Скорее, за.
Чем больше умудренных опытом граждан появится в соседних странах, тем легче потом с ними разговаривать.
Украинцы уже излечиваются, очередь за армянами. Поэтому зафиксируем такой показатель: экономический рост в Армении в 2017 году достиг 7,7%. Последний раз рост ВВП Армении в размере 7,2% был зарегистрирован в 2012 году.
Чтобы было потом, с чем сравнивать.
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