Русист из Армении: Когда я слышу о санкциях, мне становится больно

Она вспоминает, как в 1990 году, когда ее семья переехала в Армению из Узбекистана , ее мама — русист с двадцатилетним стажем, не могла устроиться на работу. Ей говорили, что «прошли те времена, когда в Армении отводили должное место русскому языку». Сейчас — другой век на дворе, но проблемы, рассказывает Лиана, остались прежними.

"Нам, учителям-русистам, требуется мужество и профессионализм, чтобы объяснить ученикам, как с помощью скрытой пропаганды пытаются внутри нашего общества распространить недоверие и сомнения в отношении всех реалий, которые по сей день служили характеристиками нашей политики. Перед учителями-русистами ставится задача помочь молодому поколению не ошибиться, не поддаться на провокации, не искать помощи у Запада. Сторонникам Запада удается привлекать новых людей и новые силы на свою сторону. На это тратят большие деньги… Но Армения, ее общество должны быть верны России , должны быть искренним союзником и соратником", — размышляет учитель.

Лиана Саргсян уверена, что политические события, которые сегодня происходят в Армении, увеличивают интерес к русскому языку к стране.

"Санкции и конфликты вокруг России вызывают все больший интерес к русскому языку и культуре. Все больше родителей хотели бы, чтобы их дети освоили русский. Согласно данным социологических исследований, таких уже 94%. Они нанимают репетиторов, дети занимаются дополнительно. Да и в армянских учебниках есть специальная рубрика: «Знакомьтесь, Россия!» — своеобразное «Россиеведение».

По мнению педагога, задача русиста донести до детей степень важности изучения русского языка на пространстве СНГ.