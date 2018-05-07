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Русист из Армении: Когда я слышу о санкциях, мне становится больно
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Русист из Армении: Когда я слышу о санкциях, мне становится больно 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Она вспоминает, как в 1990 году, когда ее семья переехала в Армению из Узбекистана, ее мама — русист с двадцатилетним стажем, не могла устроиться на работу. Ей говорили, что «прошли те времена, когда в Армении отводили должное место русскому языку». Сейчас — другой век на дворе, но проблемы, рассказывает Лиана, остались прежними.
"Нам, учителям-русистам, требуется мужество и профессионализм, чтобы объяснить ученикам, как с помощью скрытой пропаганды пытаются внутри нашего общества распространить недоверие и сомнения в отношении всех реалий, которые по сей день служили характеристиками нашей политики. Перед учителями-русистами ставится задача помочь молодому поколению не ошибиться, не поддаться на провокации, не искать помощи у Запада. Сторонникам Запада удается привлекать новых людей и новые силы на свою сторону. На это тратят большие деньги… Но Армения, ее общество должны быть верны России, должны быть искренним союзником и соратником", — размышляет учитель.
Лиана Саргсян уверена, что политические события, которые сегодня происходят в Армении, увеличивают интерес к русскому языку к стране.
"Санкции и конфликты вокруг России вызывают все больший интерес к русскому языку и культуре. Все больше родителей хотели бы, чтобы их дети освоили русский. Согласно данным социологических исследований, таких уже 94%. Они нанимают репетиторов, дети занимаются дополнительно. Да и в армянских учебниках есть специальная рубрика: «Знакомьтесь, Россия!» — своеобразное «Россиеведение».
По мнению педагога, задача русиста донести до детей степень важности изучения русского языка на пространстве СНГ.
Лиане не сложно говорить о вековой дружбе наших стран, ведь она хорошо знает историю и культуру России. А еще учитель любит примеры из жизни. Например, спрашивает своих учеников: «Почему ваши отцы не уехали работать в Англию, Америку, а поехали в Россию?» И делает вывод: нужно знать язык друзей.
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