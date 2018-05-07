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Ветераны Великой Отечественной войны в Грузии получат финансовую помощь в канун Дня Победы
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Ветераны Великой Отечественной войны в Грузии получат финансовую помощь в канун Дня Победы 

ТАСС 1 час назад
ТБИЛИСИ, 7 мая. /ТАСС/. Проживающие в Грузии ветераны Великой Отечественной войны получат финансовую помощь в размере 600 лари (около $244) накануне 73-й годовщины Победы. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба республики по делам ветеранов.
По данным службы, в настоящее время в стране проживает 676 ветеранов войны. Деньги для них будут выделены по решению правительства государства. Кроме того, по 300 лари (около $122) получат вдовы ветеранов, добавили в службе.
Ветераны, живущие в Грузии, получают ежемесячную субсидию в размере 44 лари (около $18) и право бесплатного проезда в общественном транспорте. Программа всеобщего здравоохранения предусматривает специальные бесплатные и льготные пакеты для ветеранов.
9 мая в стране является государственным праздником. В Тбилиси и других городах Грузии пройдут мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Высшие должностные лица страны возложат венки к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке столицы. Вечером на сцене Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова состоится гала-концерт «Песни войны».
По официальным данным, в период войны из Грузии на фронт было призвано 700 тыс. человек, половина из которых погибла. Звания Героя Советского Союза были удостоены 167 жителей республики, в том числе Мелитон Кантария (1920-1993), водрузивший вместе с Михаилом Егоровым (1923-1975) 1 мая 1945 года Знамя Победы над рейхстагом.
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