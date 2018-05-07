Ветераны Великой Отечественной войны в Грузии получат финансовую помощь в канун Дня Победы

ТБИЛИСИ , 7 мая. / ТАСС /. Проживающие в Грузии ветераны Великой Отечественной войны получат финансовую помощь в размере 600 лари (около $244) накануне 73-й годовщины Победы. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба республики по делам ветеранов.

По данным службы, в настоящее время в стране проживает 676 ветеранов войны. Деньги для них будут выделены по решению правительства государства. Кроме того, по 300 лари (около $122) получат вдовы ветеранов, добавили в службе.

Ветераны, живущие в Грузии, получают ежемесячную субсидию в размере 44 лари (около $18) и право бесплатного проезда в общественном транспорте. Программа всеобщего здравоохранения предусматривает специальные бесплатные и льготные пакеты для ветеранов.

9 мая в стране является государственным праздником. В Тбилиси и других городах Грузии пройдут мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Высшие должностные лица страны возложат венки к памятнику Неизвестному солдату в центральном парке столицы. Вечером на сцене Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова состоится гала-концерт «Песни войны».