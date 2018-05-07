Ветераны из Гюмри приедут в Москву на парад Победы

Арменак Галоян, Андрей Андреасян, Габриэл Сукиасян и Вардануш Закарян 8 мая вылетят в Москву, где будут присутствовать на Параде к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Все расходы на поездку, пребывание, питание и прочие нужды взял на себя Российский центр культурного развития «Единство». Программе содействовали Союз армян России и гюмрийский офис партии «Процветающая Армения».

Для участия в празднестве ветераны получили личные приглашения от Союза армян России.

"В рамках визита ветераны не только будут присутствовать на Параде победы, но и встретятся с членами Союза армян России, примут участие в различных культурных мероприятиях", — заявил руководитель «Единства» Эдгар Ованнисян.

По словам ветерана Андрея Андреасяна, в Москве он часто бывал с женой, но впервые будет присутствовать на Параде победы.

"Это поистине моя мечта вот уже 73 года", — рассказал он корреспонденту Sputnik Армения, показывая все свои ордена и медали.

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