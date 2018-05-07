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Ветераны из Гюмри приедут в Москву на парад Победы
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Ветераны из Гюмри приедут в Москву на парад Победы 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 7 мая — РИА Новости. Семнадцать ветеранов Великой Отечественной войны из Гюмри, второго по величине города Армении, приедут в Москву, чтобы увидеть парад на Красной площади. При этом четверым из них такая возможность представится впервые.
Арменак Галоян, Андрей Андреасян, Габриэл Сукиасян и Вардануш Закарян 8 мая вылетят в Москву, где будут присутствовать на Параде к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Все расходы на поездку, пребывание, питание и прочие нужды взял на себя Российский центр культурного развития «Единство». Программе содействовали Союз армян России и гюмрийский офис партии «Процветающая Армения».
Для участия в празднестве ветераны получили личные приглашения от Союза армян России.
"В рамках визита ветераны не только будут присутствовать на Параде победы, но и встретятся с членами Союза армян России, примут участие в различных культурных мероприятиях", — заявил руководитель «Единства» Эдгар Ованнисян.
По словам ветерана Андрея Андреасяна, в Москве он часто бывал с женой, но впервые будет присутствовать на Параде победы.
"Это поистине моя мечта вот уже 73 года", — рассказал он корреспонденту Sputnik Армения, показывая все свои ордена и медали.
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