Леонтьев: Россия никогда не забывала об обязательствах перед Арменией

Москва никогда не забывала своих обязательств перед Ереваном и впредь будет исполнять их. Однако лишь в том случае, если армянская сторона сама не откажется от ранее достигнутых договорённостей, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » журналист Михаил Леонтьев Армения уже исторически стала союзником России . И мы не откажемся от своих обязательств перед страной, если и армянская сторона не откажется от своих», — сообщил Леонтьев. Журналист напомнил, что недавно одна из передач радиостанции, посвящённая внутриполитической обстановке в Армении, оказалась в центре скандала: в сети появился короткий ролик, в который из двух часов эфирного времени попали все шесть минут эфирного времени, из-за чего смысл сказанного был искажён. Леонтьев подчеркнул, что не имел цели оскорбить народ соседней страны, а Москва, в свою очередь, будет соблюдать все соглашения, достигнутые с Ереваном.