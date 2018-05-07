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Леонтьев: Россия никогда не забывала об обязательствах перед Арменией
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Леонтьев: Россия никогда не забывала об обязательствах перед Арменией 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Москва никогда не забывала своих обязательств перед Ереваном и впредь будет исполнять их. Однако лишь в том случае, если армянская сторона сама не откажется от ранее достигнутых договорённостей, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» журналист Михаил Леонтьев.
«Армения уже исторически стала союзником России. И мы не откажемся от своих обязательств перед страной, если и армянская сторона не откажется от своих», — сообщил Леонтьев. Журналист напомнил, что недавно одна из передач радиостанции, посвящённая внутриполитической обстановке в Армении, оказалась в центре скандала: в сети появился короткий ролик, в который из двух часов эфирного времени попали все шесть минут эфирного времени, из-за чего смысл сказанного был искажён.
Леонтьев подчеркнул, что не имел цели оскорбить народ соседней страны, а Москва, в свою очередь, будет соблюдать все соглашения, достигнутые с Ереваном.
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