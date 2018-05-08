Альпинисты МЧС Южной Осетии водрузили знамя Победы на вершине Урс Хох 

ЦХИНВАЛ, 8 мая — Sputnik. Альпинисты-спасатели из Южной Осетии и России совершили восхождение на гору Урс Хох в Северной Осетии в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Покорив вершину, группа водрузила на ней знамя Победы, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.
"В восхождении принимали участие спасатели Южной Осетии с коллегами из Москвы, Мурманска, Северной Осетии, Ставрополья и добровольцами из «Россоюзспаса», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее альпинисты прошли сборы по горной подготовке в Цее, по итогам которых, часть югоосетинских спасателей подтвердила свою профессиональную квалификацию, в то время как некоторые впервые получили книжки профессиональных альпинистов.