Альпинисты МЧС Южной Осетии водрузили знамя Победы на вершине Урс Хох

"В восхождении принимали участие спасатели Южной Осетии с коллегами из Москвы Мурманска , Северной Осетии, Ставрополья и добровольцами из «Россоюзспаса», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее альпинисты прошли сборы по горной подготовке в Цее, по итогам которых, часть югоосетинских спасателей подтвердила свою профессиональную квалификацию, в то время как некоторые впервые получили книжки профессиональных альпинистов.