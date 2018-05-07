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Грузия вспоминает героев войны Великой Отечественной войны 

Мир24 3 часа назад
В Грузии вспоминают героев Великой Отечественной. В городе Гурджаани ветераны войны, участники партизанского движения, работники тыла, их дети и внуки по традиции собираются у мемориала «Отец солдата» в самом центре Алазанской долины.
15-метровую скульптуру установили в честь главного героя советской киноленты Годэрдзи Махарашвили. Павший в боях сын символизирует вечную память советским воинам. На стенах мемориального комплекса высечены имена и фамилии тех, кто, покинув родной край, так и не вернулся домой. Тех, кто отдал жизнь за мир и свободу советского народа.
«У нас память крепка, и мы никогда не предадим забвению героический подвиг нашего народа, всех народов Советского Союза, которые в дружбе, плечом к плечу, ковали эту победу», — отметила участница акции памяти Наталья Верещагина.
«Господь благословил грузинскую землю и дал ей силы, чтобы молодежь пришла и поклонилась этим могилам. И каждый воин, отдавший свою жизнь, — это кусочек нашей жизни. И мы благословляем этот день, каждого на всей Земле», — отметила ветеран войны Светлана Ефимова.
На фронтах Великой Отечественной воевало более 700 тысяч жителей Грузии. Половина из них так и не вернулись домой.
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