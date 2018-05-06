В горах Грузии построят Центр Кавказских гор — премьер-министр

Тбилиси , 6 мая / Синьхуа / — Строительство Центра Кавказских гор будет огромным толчком для развития горного туризма, он станет одним из показательных мест в Грузии и во всем регионе. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресение на встрече с известным в мире альпинистом Райнхольдом Месснером.

По словам премьера, Центр Кавказских гор привлечет многих туристов, которые получат возможность ознакомится с уникальной культурой Грузии. Партнером этого грандиозного проекта станет известный альпинист Р. Месснер, отметил Г. Квирикашвили.

По информации пресс-службы администрации правительства, Р. Месснер принял решение о создании Центра Кавказских гор в июле 2017 года после встречи с премьером Грузии. Он уже много лет развивает сеть горных музеев в итальянских Альпах. Центр Кавказских гор будет составной частью именно этой сети.

В этот раз Р. Месснер посетил район Сванети /Западная Грузия/, где осмотрел территорию, предназначенную для строительства. Детали проекта он обсудил с премьер-министром Грузии Г. Квирикашвили. —0—