«На пути к революции армяне пляшут»: что шокировало Washington Post

КИШИНЕВ , 6 мая — Sputnik . Что делали армяне, когда не перекрывали дороги и не бастовали? Они занимались делом, невообразимым для революции: они танцевали. Так передает свои впечатления от увиденного в Ереване корреспондент Washington Post Эми Феррис-Ротман, которую цитируют наши коллеги из Sputnik Армения

В статье она пишет:

"На улицах, заполненных людьми, из машин звучала народная музыка. То и дело во множестве людей появлялись группы танцующих. Часто танцевали армянский кочари.

Революционные исполнения не ограничивались танцами. На днях несколько скрипачей и виолончелистов, перекрыли вход в министерство культуры , начав играть мелодии из Комитаса. Рядом с ними группа кукловодов начала марионеточное представление с пародиями на политиков. В тот же день подал в отставку министр.

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Автор отмечает, что армяне чувствуют себя сильнее танцуя. Танец как бы связывает страну и рассеянную по миру диаспору. Армянские танцевальные ансамбли регулярно выступают на площадках, начиная с Лос-Анджелеса и заканчивая Москвой , а сложные танцевальные программы являются частью традиционных армянских свадебных церемоний.

"Мы армяне. Мы танцуем, когда нам радостно", — говорит 24-летняя студентка Сона корреспонденту The Washington Post.

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"Уличное движение было против моего управления", — так сказал подавший в отставку премьер-министр Серж Саргсян . Нечасто услышишь такие слова от лидера на постсоветском пространстве, отмечает автор.

Пока что в городе затишье — до 8 мая, когда парламент выберет нового премьер-министра. Демонстранты набираются сил — на всякий случай.