Саакашвили пообещал завершить «феодальное правление» в Тбилиси 

Михаил Саакашвили опубликовал в Facebook видеообращение, в котором пообещал гражданам Грузии завершить «феодальное правление» в Тбилиси.
"Мы завершим феодальное правление в Тбилиси также, как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма", — заверил политик.
Видео записано по случаю 14-й годовщины со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи Саакашвили стоит на фоне канала в Амстердаме, держа перед собой велосипед.
"Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы, и всех граждан Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет", — заявил политик.