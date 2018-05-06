Саакашвили пообещал завершить «феодальное правление» в Тбилиси

"Мы завершим феодальное правление в Тбилиси также, как завершили в Аджарии. Мы вернем Грузию на путь развития, мы поставим точку на правлении ростовщичества, мы выведем людей из нужды, мы также вернем темпы развитию туризма", — заверил политик.

Видео записано по случаю 14-й годовщины со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе . На записи Саакашвили стоит на фоне канала в Амстердаме , держа перед собой велосипед.