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Акцию «Бессмертного полка» в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова
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Акцию «Бессмертного полка» в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Русская Весна
Шествие «Бессмертного полка» прошло в Лиссабоне, в акции приняли участие 1200 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в португальской столице.
Колонну возглавила певица Юлия Самойлова, она будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». В этом году конкурс пройдет в Лиссабоне. Участники акции под музыку и песни военных лет несли портреты ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Развевались знамена России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, георгиевские ленточки и флажки Дня Победы, копии Знамени Победы.
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