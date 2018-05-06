Акцию «Бессмертного полка» в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова 

Шествие «Бессмертного полка» прошло в Лиссабоне, в акции приняли участие 1200 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в португальской столице.
Колонну возглавила певица Юлия Самойлова, она будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение». В этом году конкурс пройдет в Лиссабоне. Участники акции под музыку и песни военных лет несли портреты ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Развевались знамена России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, георгиевские ленточки и флажки Дня Победы, копии Знамени Победы.