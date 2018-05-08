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Врио премьера Армении сложил полномочия после избрания нового главы кабмина
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Врио премьера Армении сложил полномочия после избрания нового главы кабмина 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 8 мая. Новости-Армения. Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян сообщил о сложении полномочий и поздравил нового главу кабмина Никола Пашиняна.
"С сегодняшнего дня я сложил полномочия исполняющего обязанности премьер-министра. Хочу поблагодарить всех за критику, слова одобрений и поддержку. Очень интересный и ответственный период. Я привнес все свои способности в работу", — написал Карапетян на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил свою команду.
Поздравив нового премьера, Карапетян пожелал ему и всем последующим главам правительства успехов, отсутствия кризисов и понимания со стороны народа.
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