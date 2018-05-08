Врио премьера Армении сложил полномочия после избрания нового главы кабмина

"С сегодняшнего дня я сложил полномочия исполняющего обязанности премьер-министра. Хочу поблагодарить всех за критику, слова одобрений и поддержку. Очень интересный и ответственный период. Я привнес все свои способности в работу", — написал Карапетян на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил свою команду.

Поздравив нового премьера, Карапетян пожелал ему и всем последующим главам правительства успехов, отсутствия кризисов и понимания со стороны народа.