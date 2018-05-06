Врио премьер-министра Армении уволил пресс-секретаря и руководителя протокола

"Освободить от занимаемых должностей по собственному желания и.о. пресс-секретаря премьер-министра Ованнеса Никогосяна и руководителя протокола Армена Гичяна", — говорится в решении врио правительства.

Также в пресс-службе отметили, что от должности освобожден начальник управления по внешним связям правительства Степан Карташян.