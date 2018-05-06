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Союз армян России пожаловался в Генпрокуратуру на радио «Комсомольская правда»
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Союз армян России пожаловался в Генпрокуратуру на радио «Комсомольская правда» 

Говорит Москва 1 час назад
Как передаёт «Sputnik Армения», Союз армян России направил обращение в Генпрокуратуру РФ в связи с оценкой последних событий в закавказской республике.
Как уточняет информагентство, речь идёт об эфире от 26 апреля с участием Михаила Леонтьева, Ильи Савельева и Михаила Юрьева. В заявлении отмечается, что гости передачи нарушили кодексы журналистской и человеческой этики, а также правовой и гражданской ответственности за свои поступки.
«Они (высказывания) прежде всего должны оцениваться с точки зрения того вреда, который они в конечном счёте наносят интересам России, как относящимся к сфере национальной безопасности, так и внешнеполитическим», — говорится в заявлении.
Союз армян России, как крупнейшая общероссийская общественная организация, представляющая и объединяющая армянскую диаспору в нашей стране, пообещал добиваться должной оценки действий фигурантов с точки зрения их соответствия законодательству в части противодействия экстремизму, призывов к насилию и разжигания межнациональной розни.
Уточняется, что соответствующие обращения направлены не только в прокуратуру, но также президенту России и гендиректору радио «Комсомольская правда».
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