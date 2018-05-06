Союз армян России пожаловался в Генпрокуратуру на радио «Комсомольская правда»

Ильи Савельева и Как уточняет информагентство, речь идёт об эфире от 26 апреля с участием Михаила Леонтьева Михаила Юрьева . В заявлении отмечается, что гости передачи нарушили кодексы журналистской и человеческой этики, а также правовой и гражданской ответственности за свои поступки.

«Они (высказывания) прежде всего должны оцениваться с точки зрения того вреда, который они в конечном счёте наносят интересам России, как относящимся к сфере национальной безопасности, так и внешнеполитическим», — говорится в заявлении.

Союз армян России, как крупнейшая общероссийская общественная организация, представляющая и объединяющая армянскую диаспору в нашей стране, пообещал добиваться должной оценки действий фигурантов с точки зрения их соответствия законодательству в части противодействия экстремизму, призывов к насилию и разжигания межнациональной розни.