Ароматное достояние республики: в Грузии прошел фестиваль сыра

В грузинском Кутаиси прошел весенний фестиваль сыра. Фермеры привезли на праздник сотни сортов популярного деликатеса, передает «МИР 24».

Соленые, острые, сладкие, с горными травами, медом и сухофруктами — от многообразия и аромата могла закружиться голова. Гурманы старались все перепробовать, а сыроделы выведать секреты производства. Особый интерес вызвал сорт, сваренный по тысячелетнему рецепту.

Место проведения фестиваля не случайно. Кутаиси — историческая столица Имеретии. А как говорят в Грузии : имеретинский сыр — всему голова. На его основе делают десятки блюд, даже каши, и десерты.

Специально для фестиваля приготовили торт из 30 сортов ароматного лакомства.

«Я сам из Мингрелии. У нас без сыра никуда. Это и мингрельсткие хачапури, и эларджи, и мамалыга. Все делается из сулгуни. На фестивале я встретил очень интересные сорта из горных регионов. А главное — сыры по старинным рецептам», — сказал участник фестиваля Михаил Цирдава.

Ежегодно в Грузии производят более 80 тонн сыра. Продукцию местных сыроделов экспортируют в 20 зарубежных стран.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ