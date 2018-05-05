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Ароматное достояние республики: в Грузии прошел фестиваль сыра
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Ароматное достояние республики: в Грузии прошел фестиваль сыра 

Мир24 26 минут назад
В грузинском Кутаиси прошел весенний фестиваль сыра. Фермеры привезли на праздник сотни сортов популярного деликатеса, передает «МИР 24».
Соленые, острые, сладкие, с горными травами, медом и сухофруктами — от многообразия и аромата могла закружиться голова. Гурманы старались все перепробовать, а сыроделы выведать секреты производства. Особый интерес вызвал сорт, сваренный по тысячелетнему рецепту.
Место проведения фестиваля не случайно. Кутаиси — историческая столица Имеретии. А как говорят в Грузии: имеретинский сыр — всему голова. На его основе делают десятки блюд, даже каши, и десерты.
Специально для фестиваля приготовили торт из 30 сортов ароматного лакомства.
«Я сам из Мингрелии. У нас без сыра никуда. Это и мингрельсткие хачапури, и эларджи, и мамалыга. Все делается из сулгуни. На фестивале я встретил очень интересные сорта из горных регионов. А главное — сыры по старинным рецептам», — сказал участник фестиваля Михаил Цирдава.
Ежегодно в Грузии производят более 80 тонн сыра. Продукцию местных сыроделов экспортируют в 20 зарубежных стран.
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