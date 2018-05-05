Политолог рассказал, что Пашинян может предложить Армении

«Что он может предложить? На самом деле не так мало. Определенную эйфорию в каком-то смысле, восприятие того, что есть вещи важнее, чем партийный лейбл. Например, национальная солидарность. Если мы будем вместе и будем работать над идеей, понятно, что это не превращение страны в великую державу, но по крайней мере страну, где будут соблюдаться законы, работать определенные правила и которая будет отстаивать свои национальные интересы. Это немало», — отметил он.

Полную версию интервью Сергея Маркедонова смотрите в эфире телеканала «МИР». Отметим, события в Армении станут одной из главных тем итоговой программы «Вместе» в это воскресенье. Смотрите новый выпуск 6 мая в 18.45.

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