Ветеран войны из Таджикистана приедет в Петербург на 9 мая

С. - ПЕТЕРБУРГ , 7 мая — РИА Новости . Ветеран Великой отечественной войны Хайдар Халимов, которому 97 лет, приедет на празднование Дня Победы в Санкт-Петербург в составе республиканской делегации соотечественников — участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, которые живут за рубежом, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.

"Самый пожилой ветеран в составе делегаций соотечественников — это Хайдар Халимов, родившийся в декабре 1920 года. Он — участник обороны Ленинграда, награжденный орденом Отечественной войны первой степени, а также медалями «За Отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией », — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в состав делегации из Таджикистана также вошел ветеран Великой отечественной войны 1922 года рождения. Средний возраст участников делегаций соотечественников составляет приблизительно 75-88 лет.

Украины, Молдавии, Грузии и Киргизии, Латвии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Как отмечается в сообщении комитета по внешним связям, делегации соотечественников — участников обороны Ленинграда и жителей блокадного города, начали прибывать в Петербург в понедельник. Уже приехали делегации из Белоруссии Израиля . Всего, как ожидается, на празднование прибудут около 95 человек из 23 стран: Азербайджана Армении , Белоруссии, Болгарии , Германии, Грузии, Израиля, Казахстана Литвы , Молдавии, Румынии США , Таджикистана, Узбекистана , Украины, Финляндии Эстонии , информирует ведомство.

Делегации соотечественников, в числе которых ветераны и молодежь, 8-9 мая примут участие в официальных городских мероприятиях — торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище, праздничном концерте в БКЗ «Октябрьский», а также в параде войск Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади.