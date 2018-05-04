Ещё
Северная Осетия рассчитывает начать создание технопарка на базе завода ВПК в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Северная Осетия рассчитывает начать создание технопарка на базе завода ВПК в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии рассчитывают в 2019 году начать совместное с Татарстаном создание технопарка на базе одного из предприятий ВПК северокавказской республики. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Битаров.
"Предварительно, у нас договор заключен [с Татарстаном]. Надеемся, в 2019 [начнется реализация]", — сказал он в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о сроках реализации проекта.
Ранее сообщалось, что индустриальный парк площадью около 20 тыс. кв. м может быть создан на площадке ОАО «НПО „Бином“ во Владикавказе. Переговоры об этом велись с представителями Камского индустриального парка „Мастер“ (Татарстан).
Как сообщал Битаров ТАСС в ходе инвестфорума „Сочи-2018“, резидентами парка смогут стать все желающие. По мнению главы республики, проект будет перспективным с точки зрения географического положения региона, инвесторам будет выгодно производить на этих площадях продукцию, востребованную в Турции, Иране, Азербайджане, Армении и Грузии.
ТАСС: последние новости
Президент Грузии заявил о необходимости вести политику стратегического терпения с Россией Сборная России завоевала три золота во второй день чемпионата Европы по борьбе Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу239
Певица погибла во время отдыха14
Украина направила России ноту128
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ122
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов198
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение