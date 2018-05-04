Северная Осетия рассчитывает начать создание технопарка на базе завода ВПК в 2019 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая. / ТАСС /. Власти Северной Осетии рассчитывают в 2019 году начать совместное с Татарстаном создание технопарка на базе одного из предприятий ВПК северокавказской республики. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Битаров.

"Предварительно, у нас договор заключен [с Татарстаном]. Надеемся, в 2019 [начнется реализация]", — сказал он в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о сроках реализации проекта.

Ранее сообщалось, что индустриальный парк площадью около 20 тыс. кв. м может быть создан на площадке ОАО «НПО „Бином“ во Владикавказе . Переговоры об этом велись с представителями Камского индустриального парка „Мастер“ (Татарстан).