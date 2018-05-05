Угуев упустил победу в весе до 57 кг на ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске 

Россиянин Заур Угуев стал серебряным призёром чемпионата Европы по вольной борьбе в Каспийске. В финальной схватке в весовой категории до 57 кг Угуев на последних секундах уступил Георгию Эдишерашвили из Азербайджана со счётом 3:5. Россиянин вёл в счёте на протяжении всей схватки, но на последних секундах соперник провёл приём на 4 балла. Тренеры Угуева взяли просмотр, но, так как он не оправдался, ещё один балл достался Эдишерашвили.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Владислав Андреев (Беларусь) и Стеван Мичич (Сербия).