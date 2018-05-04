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Пятеро российских вольников вышли в финал чемпионата Европы
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Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Пятеро российских вольников вышли в финал чемпионата Европы 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В весе до 65 кг Ильяс Бекбулатов в полуфинале переборол поляка Кристофа Биенковски — 12:0. В весе до 70 кг Магомед Курбаналиев по последнему движению нанес поражение грузину Зураби Якобишвили (5:5). В весовой категории до 79 кг Ахмед Гаджимагомедов одолел азербайджанца Джабраила Гасанова (6:4). В категории до 97 кг Владислав Байцаев одержал победу над украинцем Мурази Мчедлидзе (11:0).
Вольная борьба. Чемпионат Европы. Каспийск
Состав финальных пар  До 57 кг. Заур Угуев (Россия) — Георгий Эдишерашвили (Азербайджан).
До 65 кг. Ильяс Бекбулатов (Россия) — Гаджи Алиев (Азербайджан).
До 70 кг. Магомед Курбаналиев (Россия) — Магомедмурад Гаджиев (Польша).
До 79 кг. Ахмед Гаджимагомедов (Россия) — Мартин Обст (Германия).
До 97 кг. Владислав Байцаев (Россия) — Александр Гуштын (Белоруссия).
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