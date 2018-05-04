«Мы говорим, что Чало дома». Как бездомный пес стал символом протестов в Армении

Черно‐белый пес по кличке Чало стал известен на всю Армению после того, как принял участив в выступлении кандидата на должность премьер‐министра Никола Пашиняна . Лидер оппозиции рассказал, что пес прошел с протестующими 200 километров и провел две недели в их лагере. Чало не остановися, даже когда его сбил автомобиль. В Ереване пес, ставший воплощением верности, приобрел всенародную любовь и наконец обрел дом.

Дорога в Ереван

Чало прошел долгий путь от никому не нужной собаки до всенародного любимца, прозванного «псом революции». 1 апреля Никол Пашинян и его сторонники вышли из Гюмри в сторону Еревана. В тот же день они проходили через деревеньку Катнаджур, где за ними увязалась собака. По рассказам участников пешего движения «Мой шаг», неожиданный попутчик охранял людей и помогал им.

«Мои ноги мерзли, так как не помещались в палатке. Чало пришел, лег на ноги, мне стало тепло и я заснул. Если кто-то отходит от костра на некоторое время, он сопровождает его, а затем возвращается вместе с ним. Одним словом, он становится легендой», — цитирует агентство Rusarminfo слова участника шествия Арамаиса Григоряна.

Вместе с людьми пес пробежал около 200 километров до столицы Армении. В Ереване пушистого оппозиционера сбил автомобиль. Новые друзья не оставили собаку в беде и отправили в ветеринарную клинику. Под присмотром медиков Чало быстро пошел на поправку.

Чало вылечился и пришел на наш митинг

Воплощение верности

29 апреля пса подняли на сцену к Николу Пашиняну, который сообщил, что собаку назвали Чало — эта кличка созвучна с лозунгом протестующих «Qayl ara» (сделай шаг). В своем выступлении Пашинян обратил внимание на заслуги хвостатого и попросил поаплодировать ему.

«Люди, это наш Чало. Его состояние улучшилось. Давайте, пожалуйста, поаплодируем Чало. Если кто-то не знает, то он присоединился к нам в самый первый день марша, когда мы отошли от Гюмри на несколько километров, направился с нами в Ереван и провел в нашем лагере 14 дней», — сказал Пашинян.

Пес провел с марширующими около двух недель и стал своеобразным воплощением верности. После того, как его сбила машина, Чало проследовал за митингующими на площадь Свободы и на площадь Франции , но чувствовал себя очень плохо.

Наши сограждане взяли его к себе и вылечили. Сейчас он жив и здоров. Чало — действительно хороший друг. Говорят, для него это была прогулка, но мы говорим, что Чало дома

— Никол Пашинян

Протесты в Армении

В конце прошлого года по результатам референдума Армения стала парламентской республикой, упразднив президентскую форму правления. То есть власть будет сосредоточена не в руках главы государства, чьи функции стали представительскими, а в руках премьер-министра. Последние 10 лет президентом страны был Серж Саргсян , его же избрали премьером 17 апреля 2018 года.

Однако накануне выборов в Армении начались первые массовые протестные акции. Митингующие обвиняли Саргсяна в развале экономики. Люди перекрывали улицы, произошло несколько стычек с полицией. Руководил мероприятиями Никол Пашинян.

Стычки продлились около недели, в итоге 23 апреля Саргсян сообщил о своей отставке. Кроме того, действия протестующих заставили правящую партию поддержать Пашиняна на выборах 8 мая.