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Совет Европы запретил сенатору из Бельгии доступ в свои здания в Страсбурге
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Совет Европы запретил сенатору из Бельгии доступ в свои здания в Страсбурге 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Административный комитет Совета Европы запретил сенатору парламента Бельгии Алену Дестексу доступ в здания организации в Страсбурге, сообщило агентство Belga.
Такое решение было принято по итогам расследования, проведенного комиссией ПАСЕ, которая пришла к выводу, что Дестекс нарушил кодекс поведения парламентария ассамблеи в период исполнения обязанностей ее специального докладчика по ситуации с правами человека в Азербайджане.
Из-за подозрений в лоббировании интересов Баку Дестекс в сентябре 2017 года объявил о сложении полномочий спецдокладчика и члена ПАСЕ.
Телерадиокомпания RTBF сообщала ранее, что Дестекс являлся соучредителем некоммерческой организации «Европейская академия по наблюдению за выборами», которая финансировалась из «азербайджанских фондов через лоббистскую организацию, базирующуюся в Германии». По данным RTBF, НПО дала положительную оценку последним парламентским (2010 год) и президентским выборам (2013 год) в Азербайджане, а также референдуму по изменениям и дополнениям в конституцию республики (2016 год).
Учредитель и действующий глава «Европейской академии по наблюдению за выборами» экс-бельгийский политик Стеф Горис, со своей стороны, заявил, что денег из «азербайджанских фондов» НПО не получала, признав при этом, что лоббистская организация из Германии, получавшая за свои услуги финансирование из Азербайджана, оплачивала авиабилеты, проживание в гостиницах и питание в ресторанах бельгийским парламентариям, выезжавшим в республику, отмечала RTBF.
Сам Дестекс категорически отверг все «необоснованные обвинения, ярлыки и скоропалительные выводы, содержащиеся во многих статьях».
По словам сенатора, он подвергся нападкам со стороны «очень политизированной ассамблеи», поскольку сам его доклад по ситуации с правами человека в Азербайджане, который он должен был представить на сессии ПАСЕ в октябре 2017 года, по своей тональности не имел «каких-либо существенных различий» с докладом мониторинговой комиссии ассамблеи.
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